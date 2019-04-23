ذكرت مصادر معنية بمناقشة خفض الإنفاق في ​الموازنة​ والتي تشمل اقتراح تجميد رواتب بعض فئات الموظفين في ​القطاع العام​ لـ 3 سنوات، أن المسألة التي يفترض معرفة موقف "​حزب الله​" منها هي التصنيف الذي سيعتمده في تعريف الطبقات الفقيرة التي يرفض المس برواتبها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للحياة: ننتظر تعريف حزب الله للطبقات الفقيرة التي يرفض المس برواتبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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