توقعات بارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب الفيليبين

استمر رجال الانقاذ في ​الفيليبين​، ببذل الجهود للوصول إلى عشرات الأشخاص الذين يُخشى انهم دفنوا تحت أنقاض مبنى بالقرب من ​مانيلا​ انهار جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 11 شخصا. وأعلن علماء من ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن قوة الزلزال الذي ضرب شمال غرب مانيلا الاثنين بلغت 6,3 درجة، ما ألحق أضرارا كبيرة بأحد المطارات وبث الذعر بين المواطنين الذين فروا من الأبنية المرتفعة.

وذكر مسؤولو هيئة الكوارث إن أسوأ الأضرار كانت في اقليم بامبانغا الذي سقط فيه القتلى الـ11، فيما أصيب عشرات آخرون جراء سقوط الحطام، بما في ذلك في مانيلا.

ويتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى بعد انتشار طواقم الانقاذ لتقييم الأضرار في القرى الصغيرة والمعزولة بعد ​انقطاع الكهرباء​ و​الاتصالات​.