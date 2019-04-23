الحكومة الفنزويلية تدعو للتظاهر لمناسبة خروج كراكاس رسمياً من منظمة الدول الأميركية

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن تنظيم تظاهرتين بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا اليها الزعيم المعارض خوان غوايدو الراغب في زيادة الضغوط على حكومة نيكولاس مادورو. وستخرج التظاهرتان المؤيدتان للرئيس نيكولاس مادورو في 27 نيسان وفي الأول من ايار في عيد العمال.

وكشف القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم هكتور رودريغيز ان التظاهرة ستقام لمناسبة خروج ​فنزويلا​ رسمياً من منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وسبق لفنزويلا أن أعلنت قبل عامين رغبتها في الانسحاب من هذه المنظمة التي تتهمها بالمشاركة في حملة لزعزعة استقرار البلاد تقودها المعارضة والولايات المتحدة.