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مقتل 10 وجرح 30 طفلا بعدما اجتاح شرطي نيجيري بسيارته موكبا يحتفل بالفصح

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قتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 30 طفلا عندما صدم شرطي بسيارته مجموعة أطفال يشاركون بموكب بمناسبة الفصح في شمال شرق نيجيريا، قبل أن يقتل الشرطي على يد الحشد الغاضب، وفق شهود ومصادر في ​الشرطة​، لوكالة فرانس برس.

وذكرت ماري مالوم المتحدثة باسم شرطة ولاية غومبي إن الحادث الدامي وقع في ساعة متأخرة عندما اجتاح شرطي وهو خارج الخدمة بسيارته موكبا يحتفل ب​عيد الفصح​ في الولاية. مشيرة الى مقتل 10 أشخاص، بينهم الشرطي ومتطوع عسكري كان برفقته.

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