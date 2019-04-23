أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونج أون سيزور روسيا "في وقت قريب" لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة بذلك إعلانا سابقا للكرملين حول الزيارة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في خبر مقتضب إن كيم "سيزور روسيا الاتحادية قريبا بدعوة" من بوتين "لإجراء محادثات".
ولم تحدد الوكالة الكورية مكان وزمان اللقاء، لكن الكرملين كان قد ذكر الأسبوع الماضي أن الزعيمين سيلتقيان في روسيا "في النصفالثاني من أبريل" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن المتوقع أن يتم اللقاء في ميناء فلاديفوستوك في شرق روسيا الأربعاء أو الخميس.
وستكون هذه القمة هي الأولى بين زعيمي روسيا وكوريا الشمالية منذ أن التقى كيم جونج إيل والد الزعيم الحالي بدميتري مدفيديف قبل ثماني سنوات.
وتحتفظ روسيا بعلاقات دافئة نسبيا مع بيونج يانج، وسبق أن قدمت لها بعض المساعدات
وسيأتي اللقاء بعد أقل من شهرين من انتهاء القمة الثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي دون التوصل إلى اتفاق بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية.
ويقول محللون إن كيم التقى الرئيس الصيني شي جينبينج أربع مرات في غضون عام، ولكنه يبحث الآن عن دعم دولي أوسع في مواجهته مع واشنطن.
ودعت موسكو إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، في الوقت الذي اتهمتها فيه الولايات المتحدة بمحاولة مساعدة بيونج يانج على تجنب بعض العقوبات، وهي اتهامات تنفيها روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل قمته مع ترامب.. كيم جونج سيلتقي بوتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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