7 انتحاريين نفذوا 6 من الهجمات

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جدة - خالد شويل - أ.ب (كولومبو) كشف خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية، أن 7 انتحاريين نفذوا الهجمات الـ6 المتزامنة التي استهدفت كنائس وفنادق داخل وحول كولومبو في عيد الفصح. وأضاف أريانادا ويليانغا أن تحليل جثث المهاجمين -التي جمعت من مواقع الهجمات- يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية. وأكد أن انتحاريين اثنين كانا وراء تفجير فندق شانغريلا، بينما هاجم انتحاري واحد كلا من فندقي سينامون غراند، وكينغسبري، وضريح القديس أنتوني في كولومبو، وكنيسة سان سيباستيان في مدينة نيغومبو، وكنيسة زيون في مدينة باتيكالوا. ولا يزال تفجيران، وقعا بعد ساعات في دار ضيافة ومكان قريب من جسر في ضواحي كولومبو، قيد التحقيق. كما فجر مشتبهون منزلاً آمناً بالقرب من مواقع الانفجار، ما أدى لمقتل 3 من رجال الشرطة.

كشف خبير في الطب الشرعي بالحكومة السريلانكية، أن 7 انتحاريين نفذوا الهجمات الـ6 المتزامنة التي استهدفت كنائس وفنادق داخل وحول كولومبو في عيد الفصح. وأضاف أريانادا ويليانغا أن تحليل جثث المهاجمين -التي جمعت من مواقع الهجمات- يفيد بأن الهجمات كانت تفجيرات انتحارية. وأكد أن انتحاريين اثنين كانا وراء تفجير فندق شانغريلا، بينما هاجم انتحاري واحد كلا من فندقي سينامون غراند، وكينغسبري، وضريح القديس أنتوني في كولومبو، وكنيسة سان سيباستيان في مدينة نيغومبو، وكنيسة زيون في مدينة باتيكالوا. ولا يزال تفجيران، وقعا بعد ساعات في دار ضيافة ومكان قريب من جسر في ضواحي كولومبو، قيد التحقيق. كما فجر مشتبهون منزلاً آمناً بالقرب من مواقع الانفجار، ما أدى لمقتل 3 من رجال الشرطة.

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