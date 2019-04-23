شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إعفاءات النفط.. واشنطن تشدد الخناق على طهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أعلن البيت الأبيض أمس (الإثنين)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران عندما يحل أجلها في الثاني من مايو القادم. وأكد البيت الأبيض في بيان، أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما، مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستعمل من أجل الوصول بصادرات إيران النفطية إلى صفر. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي أمس، إن الولايات المتحدة سعت مع الشركاء لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي. وأضاف أن بلاده ستواصل العقوبات لمنع إيران من تصدير نفطها، خاصة أن نظام إيران الخارج عن القانون يستخدم أموال النفط في دعم الإرهاب. وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات على طهران وندعو دول العالم إلى تطبيقها. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم أي جماعات خارجية بل تدعم الشعب الإيراني.. هدفنا واضح وأوضحنا للنظام الإيراني أننا سنرد بشكل جدي، وسنتخذ إجراءات ضد أي شيء يقوم به قاسم سليماني وسنرد لحماية الامريكيين أينما كانوا. وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت أمس الأول أن الولايات المتحدة طلبت من مستوردي النفط الإيراني إنهاء وارداتهم وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر الماضي على صادرات النفط الإيرانية بعد أن الانسحاب من الاتفاق النووي. ومنحت واشنطن استثناءات لـ8 دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة 6 أشهر أخرى. وهذه الدول هي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.