شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات حزب الله المالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس (الإثنين)، مكافأة تقدر بـ10 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات من شأنها عرقلة تمويلات حزب الله اللبناني. وقالت وزارتا الخارجية والخزانة إن النقود ستدفع لمن يدلي بمعلومات مثل أسماء المتبرعين لحزب الله ومموليه أو سجلات بنكية أو إيصالات جمارك أو دليل على تعاملات عقارية. والمكافآت سيقدمها برنامج (مكافآت العدالة) الذي يقدم نقوداً في العادة مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مواقع إرهابيين مطلوبين. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرنامج لاستهداف شبكة مالية، ومنذ بدايته عام 1984، قدم برنامج (مكافآت العدالة) ما يزيد على 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات عن إرهابيين أو منعوا وقوع هجمات إرهابية.



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