شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الشعينى: وعى المصريين أفشل مخططات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، إن الشعب المصرى أظهر للعالم كله أنه على قدر كبير من الوعى والمسئولية، وأنه حريص على مصلحة بلده وترجم هذا الحرص فى الاحتشاد أمام اللجان للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأضاف الشعينى، أن المصريين اعطوا رسالة للعالم مفادها الحرص والوعى وثقافة المشاركة فى الحياة السياسية وأفشلوا مخططات الجماعات الإرهابية التى كانت تراهن على عدم المشاركة فى الاستفتاء ولكن بعد الحشود فى كافة المحافظات على هذه الجماعات أن تتيقن أنه لم يعد لها وجود أو شعبية أو حتى مؤيدين فى الشارع.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بمشاركة المرأة فى الاستفتاء فى إطار وعيها وحرصها على المشاركة فى الأحداث التاريخية ولا يستطيع أحد أن ينكر دورها العظيم على مر التاريخ، مشيرا إلى أن كل فئات الشعب كان بها حضور مشرف فى الاستفتاء ابهروا العالم.