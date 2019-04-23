العثور على جثتين لزوجين في بداية التحلل داخل منزلهما في مكناس

اهتز حي “وجه عروس” بمكناس، مساء الاثنين، على وقع جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثتين داخل منزل في بداية تحللهما.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الأمر يتعلق بجثتين، انقطعت أخبار صاحبيها منذ أيام، حتى انبعثت رائحة كريهة من داخل منزلهما، ما استنفر الجيران الذين أعلموا السلطات المحلية.
كما أكدت المصادر ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية حلت بعين المكان، وعمدت إلى كسر باب المنزل، ليتم العثور على جثتين ببهو المنزل.
وأفادت المصادر ذاتها، أنه من المرجح أن يكون سبب الوفاة تسريب الغاز المنبعث من سخان الماء المتواجد بمكان داخل المنزل، الذي يفتقد إلى التهوية.
كما تم نقل الجثتين صوب قسم الأموات محمد الخامس قصد التشريح لمعرفة أسباب الوفاة.
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