شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاب يضرب سريلانكا مجددا.. والحكومة تعلن الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
» شبكة دولية
من ناحيته، قال وزير الصحة السريلانكي، الإثنين، إن جماعة متشددة محلية تدعى «ناشيونال ثوفيك جاماث» هي المسؤولة عن التفجيرات الانتحارية، التي وقعت في أحد الفصح، لكن بمساعدة شبكة دولية. وأضاف راجيثا سيناراتني، في مؤتمر صحافي، أن جميع الانتحاريين السبعة، الذين نفذوا الهجمات شبه المتزامنة على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في كولومبو ومناطق قريبة منها، مواطنون سريلانكيون.
» فروع إرهابية
وفي السياق، أشار روهان جوناراتنا، وهو خبير أمني في سنغافورة، إلى أن الجماعة السريلانكية قد تكون فرع لتنظيم داعش هناك، وأن الجناة كانت لهم صلات بسريلانكيين سافروا للشرق الأوسط للانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
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