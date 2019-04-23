شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي لحقوق الإنسان» يرحب بإعادة البحرين الجنسية للمحكومين والان نبدء بالتفاصيل
وأمل الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في أن ينخرط جميع مكوّنات المجتمع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني، في عمل إيجابي يخلق فرصًا حقيقية لمراجعات شاملة وحقيقية لإعادة تأهيل المحكومين وإجراء المراجعات الفكرية والسلوكية المتعلقة بإعادتهم إلى طريق الرشد والصواب والابتعاد عن الأعمال والممارسات التي تمثل خروجًا على الأمن والسلم المجتمعي، وتمتد إلى العنف والإرهاب، وتحصنهم من الانخراط في سياق الأفكار أو الأعمال الإرهابية، وخدمة الأجندات الخارجية، والدفع بتحقيق المشاركة الإيجابية في بناء الوطن من قبل الجميع.
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