لأول مرة.. بيونج يانج تؤكد انعقاد قمة مرتقبة بين كيم وبوتين بموسكو

كشفت وسائل إعلام كورية شمالية، الثلاثاء، أن الزعيم كيم جونج أون سيزور روسيا "قريبا" بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، في خبر مقتضب، إن كيم سيزور موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، فيما لم تحدد موعد الزيارة.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال للصحفيين، الإثنين، إن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

أعلنت الرئاسة الروسية، مؤخرا، أن الزعيم الكوري الشمالي يزور موسكو بدعوة من الرئيس بوتين، في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وكشفت الوكالة الرسمية العام الماضي أن الرئيس الروسي مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي "في موعد قريب".

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وفي رسالة موجهة إلى كيم في اليوم الوطني للتحرير الذي تحيي فيه كوريا الشمالية ذكرى انتهاء الوجود الاستعماري الياباني في 1945، كرر الرئيس الروسي اقتراحه عقد قمة، حسبما ذكرت الوكالة.



وكان الكرملين قد علق على أول لقاء بين الزعيم كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة بالقول: "لا يمكننا إلا الترحيب بانعقاد مثل هذا اللقاء وببدء حوار مباشر".

وكانت القمة التاريخية الأولى في يونيو/حزيران 2018 في سنغافورة بين ترامب وكيم انتهت ببيان مشترك غامض جدا حول "نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية".

ثم تلتها قمة ثانية، في فبراير/شباط الماضي بالعاصمة الفيتنامية هانوي، انتهت بفشل، من دون تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف، ولا حتى بيان، وأثار هذا الأمر تساؤلات حول مستقبل العملية.





ففي فيتنام، أوضح الزعيم الكوري الشمالي أنه يريد رفع العقوبات التي تؤثر على الظروف المعيشية للكوريين الشماليين، لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن بيونج يانج طالبت فعلا بإزالة العقوبات الرئيسية دون اقتراح أي شيء محدد في المقابل، فيما أعرب الجانبان عن رغبتهما في مواصلة المناقشات.