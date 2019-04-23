القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.4.23 02:40 صباحا بتوقيت أبوظبي 56 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> قالت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: "إن إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم خلال 5 أيام".

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كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: نتائج الاستفتاء خلال 5 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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