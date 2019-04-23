لماذا يزور زعيم كورية الشمالية روسيا؟

أكدت وسائل إعلام كورية شمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون سيزور روسيا لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزيارة ستتم "قريبا"، دون أن تورد تفاصيل عن توقيتها أو مقر انعقادها. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين بأن بوتين وكيم بصدد اللقاء بحلول نهاية أبريل.

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