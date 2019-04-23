هذا ما قالته المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان عن الاستفتاء على الدستور المصري

أصدرت "المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بياناً حول سير عملية الاستفتاء على الدستور المصري، وجاء نص البيان كالتالي:-"تؤكد المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت جوانب إيجابية عديدة عززت من دور الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المعاونه لها في فهم الإجراءات والضوابط التي تضمن لعملية الاستفتاء معايير النزاهة والحيدة والتى تمثلت في:

- ازدياد معدلات المشاركة للناخبين في عملية الاستفتاء بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين.

- الدور الذي تقوم به قوات التأمين في حماية المقار الإنتخابية.

- التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بتوفير وسائل اتاحة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في عدد كبير من المحافظات.

- التنسيق والتعاون الجيد بين الهيئة وغرف عملياتها والمنظمة من خلال متابعتها لعملية الاستفتاء من خلال مسؤلى التواصل الخاص بكل جهة من قبل الهيئة، مما يسهم في سرعة التدخل لحل الإشكاليات التي تواجه عملية الاستفتاء.

وطالب المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للإنتخابات بضرورة:

- بحث استخدام آلية التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج كمرحلة أولى في الاستحقاقات القادمة مع توفير كافة وسائل الآمان لاتاحة حق المشاركة لهم في إدارة الشئون العامة والحياة السياسية، وخاصة بالدول التي يبعد مقار البعثات الدبلوماسية بها عن أماكن إقامة المصريين.

- بحث آليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أى من اللجان الإنتخابية أسوة بالإجراءات المتخذه بشأن الوافدين في الاستحقاقات القادمة، ودعمًا لممارستهم وتمتعهم بحقهم في المشاركة.

- اضطلاع الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها في اتاحة مدة أطول في التثقيف ورفع الوعى لكافة أطراف العملية الإنتخابية، تلافيًا لعدم تكرار منع بعض المتابعين من حاملى تصاريح المتابعة من قبل قوات التأمين للمقار الانتخابية.

- التأكيد على قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل نصوص القانون وقراراتها تجاه الالتزام بالصمت الدعائى ومنع استخدام المواد الدعائية خلال فترات التصويت والتى من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.

- النظر في ضبط قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من قبل الهيئة الوطنية للإنتخاب تسهيلًا للناخبين الإدلاء بأصواتهم وتفاديا للأخطاء التي تشكل تحديا لوصول الناخبين إلى المقار الإنتخابية.

وتستمر غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية في متابعة أعمال الفرز واعلان النتائج للاستفتاء على التعديلات الدستورية ابريل 2019.

وتختتم المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان (غرفة العمليات المركزية وفروعها بالمحافظات) تقريرها الختامي مع نهاية عملية التصويت الناخبين المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية إبريل 2019 والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام (19/20/21 إبريل 2019 بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج)، وأيام (20/21/22 إبريل 2019 للتصويت المصريين بالداخل) من خلال تلقى الشكاوى والملاحظات والمخالفات من خلال وسائل التواصل المختلفة والتى شملت محافظات (القاهرة – القليوبية – الجيزة – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف – أسيوط – سوهاج – البحر الأحمر).

وجاءت أبرز الملاحظات والمخالفات من الشكاوى الواردة والمتابعات الميدانية التي قام بها المجلس في عدد 14 محافظة، إضافة إلى التواصل مع غرف عمليات منظمات المجتمع المدني التي تتابع عملية الاستفتاء وجاءت كما يلى: -

- قصور إدارى متعلق " صعوبة الوصول لبعض اللجان المختلفة، تكدس أمام بعض اللجان وخاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، تأخر فتح اللجان وخاصة في اليوم الأول من عملية الاستفتاء "

- التأثير على إرادة الناخبين من خلال: (توزيع مواد غذائية على الناخبين في محيط عدد من اللجان، تقديم بعض الخدمات الطبية المجانية للمشاركين في عملية الاستفتاء من الناخبين عبر أحد الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية، استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية والشركات تحمل عبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، وتوفير نقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان).

- إنتشار اللافتات والمواد الدعائية قبل عملية الاستفتاء وأثناء عملية التصويت وقد ظهر ذلك من خلال قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة ببعض الأحزاب السياسية الداعمة للتعديلات الدستورية إضافة إلى مواد إعلامية مدفوعة الأجر بعدد من القنوات الخاصة لدعم التعديلات الدستورية، إلى جانب تلقى شكوى متعلقة بأحد المصريين بمدينة ميلانو بإيطاليا.

وتؤكد المنظمة على أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت جوانب إيجابية عديدة عززت من دور الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المعاونه لها في فهم الإجراءات والضوابط التي تضمن لعملية الاستفتاء معايير النزاهة والحيدة والتى تمثلت في:

- ازدياد معدلات المشاركة للناخبين في عملية الاستفتاء بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين.

- الدور الذي تقوم به قوات التأمين في حماية المقار الإنتخابية.

- التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بتوفير وسائل اتاحة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في عدد كبير من المحافظات.

- التنسيق والتعاون الجيد بين الهيئة وغرف عملياتها والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات المتابعة لعملية الاستفتاء من خلال مسؤلى التواصل الخاص بكل جهة من قبل الهيئة، مما يسهم في سرعة التدخل لحل الإشكاليات التي تواجه عملية الاستفتاء.

وتتابع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات (الجيزة - كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – الاسماعيلية – السويس – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف – اسيوط – سوهاج- دمياط) سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ابريل 2019، وقد قامت الغرفة المركزية بالتواصل المباشر مع الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن ما يرد إليها من شكاوى أو ملاحظات للوقوف على حقيقة تلك الشكاوى والتدخل لبحث سبل حلها.

وتلقت الغرفة عددا من الشكاوى تضمنت عدد من الملاحظات منها (تأخر فتح بعض اللجان، محاولة التأثير على ارادة بعض الناخبين، وأخرى متعلقة بالمطالبة بتقديم المساعدة لذوى الإعاقة لتمكينهم من المشاركة في عملية الاستفتاء).

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كما تلاحظ مع بداية اليوم الأول للتصويت أن المشاركة في عملية الاستفتاء في معدلها المتوسط، ونأمل مع قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن اتاحة التصويت للوافدين تيسيرًا عليهم للادلاء بأصواتهم ازدياد نسب المشاركة.

هذا وتتابع الغرفة المركزية والغرف الفرعية عملية التصويت في يومها الأول حتى غلق باب التصويت في تمام التاسعة مساءً.

وتستمر متابعة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان غرفة العمليات المركزية بعملية الاستفتاء بمحافظات الجمهورية من خلال متابعيها الميدانيين، وبالتنسيق مع عدد من متابعيها المصرح لهم لمتابعة سير عملية التصويت بالاستفتاء بالقاهرة داخل عدد من اللجان بمصر الجديدة وشملت (مدرسة أحمد أمين عثمان – مدرسة الرشيد القومية – مدرسة لطفى السيد) لجان بولاق (لجنة جراج ماسبيرو – مدرسة أبو الفرج أبو العلا –) دائرة روض الفرج (مدرسة شبرا الثانوية بنين) دائرة الزمالك (كلية الفنون الجميلة – مدرسة الزمالك القومية المشتركة -)

كما تابع السادة أعضاء المنظمة من خلال البعثات الميدانية بمحافظة الجيزة والتى شملت لجان الدقى (مدرسة الأورمان الثانونية بنات – لجنة جامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة – مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود الابتدائية – مدرسة بدر الإعدادية بنين – مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى – مدرسة أسماء فهمى - مدرسة الفاروق شارع البحر الأعظم) لجان إمبابة (مدرسة العروبة الابتدائية – مدرسة أحمد عرابى الابتدائية المشتركة –مدرسة باحثة الابتدائية بنات) لجان الوراق (مدرسة الوراق الثانوية بنات – مدرسة العميد محمد فوزى مدبولى الابتدائية).

وتلاحظ من خلال تلك الزيارات الميدانية لهذه اللجان زيادة نسبة الإقبال للمرأة وكبار السن، إضافة إلى وجود عدد من السيارات تجوب الشوارع بالقاهرة الجديدة لحشد العمالة الوافدة للإدلاء بأصواتهم مع وعد بتوفير وسيلة نقل للعودة ووجبة غذائية

وعلى صعيد متابعة تصويت المصريين بالخارج، فإنه على الرغم من توافد المصريين بالخارج بعدة دول للإدلاء بأصواتهم، إلا أن الشكوى، من ُبعد مقار بعض البعثات الدبلوماسية مازالت مستمرة، مما أدى إلى عدم تمكين بعض المصريين بالخارج وخاصة الشباب من الطلاب الإقبال على الإدلاء بأصواتهم ببعض المناطق في الدول الكبرى مثل كندا وأمريكا لذا تطالب المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للإنتخابات بضرورة بحث معالجة ذلك باستخدام التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج لاتاحة حق المشاركة في إدارة الشئون العامة والحياة السياسية

وفي سياق متصل يرى ضرورة بحث أليات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أى من اللجان الإنتخابية أسوة بالإجراءات المتخذه بشأن الوافدين، ودعمًا لممارستهم وتمتعهم بحقهم في المشاركة.

وشهدت عملية الاستفتاء صباح اليوم الثانى بعض الملامح الإيجابية والتى تمثلت في ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين، والدور الذي تقوم به قوات التأمين في حماية اللجان الإنتخابية، والتسير على تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ولقد ظهر ذلك جليًا في تزاحم شديد أمام إحدى المجمعات الانتخابية بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر " مدرسة جعفر كامل الابتدائية " الأمر الذي ترتب عليه تكدس الناخبين أمام المجمع مما انعكس بالسلب على عملية التصويت.

وفي هذا الصدد وردت إلى الغرفة في صباح اليوم الثانى عدد من الملاحظات والشكاوى جاءت أبرزها في وجود دعاية باستخدام اللافتات في محيط بعض اللجان والتى تحث الناخبين وتوجيهم نحو التصويت (بنعم)، وأيضا ورد شكاوى تتعلق بوجود أخطاء في عناوين الشوارع والمدراس المحددة لعملية التصويت لعدد من الناخبين، كما رصدت الغرفة عددا من مكبرات الصوت بمحيط عدد من اللجان الإنتخابية تقوم بتشغيل أغانى وطنية لحث الناخبين على التصويت بنعم، واستمرار وجود شباب يرتدون تيشرتات مكتوب عليها عبارات " حزب مستقبل وطن " أمام اللجان الانتخابية المختلفة وقيام هؤلاء الشباب بتوزيع بونات على الناخبين (لاستلام شنط بها مواد غذائية).

وإذ تدعم المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان حق الجميع في المشاركة في إدارة الشئون العامة للبلاد كحق دستورى أصيل، فقد خاطبنا الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن تقديم الدعم لحالة أحد المواطنين (المصرييين بالخارج) حتى يتمكن من الإدلاء بصوته نظرًا لظروفه الصحية.

وتستمر غرف عمليات المجلس المركزية والفرعية في رصد سير إجراءات الأستفتاء وتلقى الشكاوى والملاحظات التي ترد إليها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها أو من قبل متابعيها وبعثاتها الميدانية والتواصل بشأنها مع الهيئة الوطنية للإنتخابات لبحث سبل معالجتها.

وتختتم غرفة العمليات المركزية والغرف لفرعية للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أعمالها في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال تلقي الشكاوى والملاحظات بوسائل التواصل المختلفة وإيفاد عددًا من البعثات الميدانية لأغلب محافظات الجمهورية من أجل الوقوف على سير إجراءات عملية التصويت.

وأوفدت المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا من البعثات الميدانية بلغ عددها 18 بعثة ميدانية بعدة محافظات تفقدت العديد من المراكز والمقار الانتخابية، فقد نالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من البعثات بواقع 3 بعثات، ثم تلتها محافظات "القليوبية، سوهاج، بني سويف" بواقع عدد 2 بعثة لكل منهم، وأيضًا محافظات "الاسكندريه، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، أسيوط، الفيوم " بواقع بعثة واحدة ميدانية في لكل منهم.

ورصدت تلك البعثات إنتظام عملية التصويت وتيسير كافة الإجراءات ذات الصلة، وازدياد معدل المشاركة للناخبين، ومراعاة الناخبين من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وقد رصدت البعثات عددًا من الملاحظات والمخالفات تمثلت في:

• إنتشار اللافتات الدعائية التي تشير إلى توجيه إرادة الناخبين نحو اختيار بعينه.

• صعوبة وصول بعض الناخبين إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم، نظرًا لوجود تعديل في البيانات الخاصة بهم بقاعدة بيانات الناخبين.

• قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة بعدد من الأحزاب السياسية بتوزيع منتجات غذائية على الناخبين أمام مقار بعض اللجان.

• استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية وعبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، بنقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان.

وتواصل الغرفة المركزية وفروعها متابعتها لعملية التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية بتلقي الشكاوى على مدار اليوم عبر وسائل الاتصال والتواصل المعلنة

وتحرص المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان على الاتصال والتواصل المستمر مع مسئوولي الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الوقوف على حقيقة تلك الشكاوى وبحث سبل معالجتها، وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين لتمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة.

واستمرت غرفة العمليات المركز المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال متابعتها لليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر آليات تلقى الشكاوى

وشهدت الغرفة صباح اليوم بعض الملامح الإيجابية تمثلت في سير إجراءات التصويت بشكل منتظم، إنتظام حضور القضاة مشرفى اللجان في الموعد المحدد، إضافة إلى إزالة المعوقات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوفدت المنظمة عددا من البعثات الميدانية صباح اليوم لمتابعة سير عملية الاستفتاء بعدد من اللجان والدوائر الإنتخابية لرصد عملية سير التعديلات الدستورية وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمجلس عدد من الشكاوى والملاحظات جاء أبرزها استمرار الدعاية الإنتخابية أمام بعض اللجان وداخلها لتوجية إرادة الناخبين للتصويت بنعم من قبل بعض الأحزاب السياسية، إضافة إلى توزيع وجبات غذائية على الناخبين وتقديم عروض وخدمات طبية مجانية للناخبين الذين يدلون بأصواتهم".