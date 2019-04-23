رجوي: الحظر النفطي وتصنيف الحرس الثوري يتطلبا سلسلة أخرى

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن الحظر النفطي وتصنيف قوات الحرس يجب أن يتم إكمالهما بسلسلة تدابير أخرى لردع النظام الإيراني .جاء ذلك في تصريح لها، بعد إنهاء إعفاءات استيراد النفط الإيراني وبعد الحظر النفطي وتصنيف قوات الحرس حيث دعت رجوي إلى إلى اتخاذ سلسلة تدابير أخرى بما في ذلك الاعتراف بحق الشعب الإيراني ومقاومته في إسقاط الدكتاتورية الدينية الحاكمة وتسمية أجهزة أخرى معنية بالقمع والإرهاب وطرد عملاء وزارة المخابرات وقوات الحرس من الولايات المتحدة وأوروبا.وأكدت رجوي على ان حظر النفط والأسلحة على نظام الملالي المناهض للإنسان ولإيران كان مطلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية منذ 4 عقود. واضافت: النفط هو ثروة وطنية ويجب أن يوضع في خدمة رفاهية وتقدم الشعب الإيراني وإعمار إيران. لكن الملالي إما يسلبونها أو ينفقونها على قمع وتصدير الإرهاب ونشر الحروب.

وأضافت في تغريدات : يجب أن تشمل الإجراءات الضرورية إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومجزرة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي وتشكيل وفد دولي لزيارة السجناء السياسيين في إيران وطرد نظام الملالي من الأمم المتحدة والاعتراف بتمثيل المقاومة الإيرانية وطرد النظام وقواته من دول المنطقة.