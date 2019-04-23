الخارجية الأمريكية تعلن مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن أنشطة حزب الله

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب ميشيل بيلنغسليا إن واشنطن تسعى للحصول على معلومات تتعلق بتمويل حزب الله.

وأعلن المسؤول الأميركي عن مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تخص أنشطة حزب الله المالية.

وقال منسق شؤون الإرهاب ناثان سيلز إن هذه المكافآت تعلن للمرة الأولى.

وأضاف أن حزب الله لا يقوم بعمليات في الشرق الأوسط فقط بل في العالم كله.

وتابع سيلز أن الولايات المتحدة ليست في منأى عن مخاطر حزب الله.

وجاء التطور بالتزامن مع اتخاذ ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مزيد من القرارات العقابية ضد إيران .

وفي فبراير الماضي، ن عن قلقها من تنامي دور حزب الله السياسي في لبنان، وخصوصاً مع التشكيل الحكومي الجديد الذي أقره البرلمان في الشهور الأخيرة.

يشار إلى أن حزب الله هو جماعة شيعية مسلحة وحزب سياسي مقره في لبنان. والجناح العسكري لحزب الله هو مجلس الجهاد،وجناحه السياسي هو حزب كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني. وبعد وفاة عباس الموسوي في عام 1992، ترأس الجماعة حسن نصر الله، أمينها العام.