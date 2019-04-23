إيران تعلق على قرار واشنطن وقف إعفاءات النفط

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، أن إيران تعتبر من حيث المبدأ هذا القرار لا قيمة له بامتياز؛ لأن العقوبات غير قانونية، ولا تقدر قيمة للعقوبات لمنحها إعفاءات من الإدارة الأمريكية .

وأضاف "نظرًا للآثار السلبية لهذه العقوبات وإمكانية زيادة هذه الآثار السلبية دون إطالة الاستثناءات، ظلت وزارة الخارجية على اتصال دائم بجميع المؤسسات المحلية ذات الصلة، كما أجرت مشاورات مكثفة مع العديد من الشركاء الأجانب، الأوروبيين والدوليين، وجيرانهم، وسوف تنعكس نتائج هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية في سلطات صنع القرار، وسيتم اتخاذ قرار سريع بشأن هذه المسألة".

وهدد المتحدث باسم الخارجية الإمريكية بإتخاذ القرار المناسب والإعلان عنه لاحقاً، رافضاً تقديم مزيد من المعلومات عن طبيعة القرار الذي ستتخذه طهران تجاه القرار الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في أيار/ مايو.