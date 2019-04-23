محمد بن راشد يلتقي بن زايد بقصر البحر

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل- خلال لقائهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي - الأحاديث الأخوية وتناولا عددا من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالميا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

حضراللقاء .. الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، و الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والشيخ عيسى بن زايد آل نهيان والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي و الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.