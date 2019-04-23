واشنطن تطلق أكبر حملة عقوبات ضد إيران

اطلقت واشنطن اكبر حملية عقوبات على ايران وفقا لما اكده وزير الخارجية بومبيو.

وأعلن بومبو أن الولايات المتحدة لن تمدد أي إعفاءات تعفي مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، مضيفا أنه لن تكون هناك فترة سماح لتلك الاقتصادات التي تطلب ذلك.

وأكد بومبو، بعد أن أعلن البيت الأبيض نهاية الإعفاءات للضغط على إيران بسبب برنامجها النووي "سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر".

وتابع "لا توجد تنازلات (نفطية) تمتد إلى ما بعد تلك الفترة، توقف تام".

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وذكر بيان للبيت الأبيض، أن ترامب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران عندما يحين أجلها في مايو المقبل، مشيرا إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماما مع "حرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وتنتهي مدة الإعفاءات الحالية الممنوحة لـ8 دول؛ هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، في 2 مايو المقبل.

وكانت الإعفاءات قد استمرت لمدة 6 أشهر، لكن واشنطن أعلنت منذ فترة أنها تدرس قرارا بعدم تجديده، ما دفع كل الدول المستوردة إلى الاتجاه للبدلاء وتخفيض حجم وارداتها من نفط إيران بل ومنعها تماما في بعض الدول رغم سريان الإعفاء.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر تشرين الثاني على صادرات النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية.