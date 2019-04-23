ألمانيا ستساهم بمليون دولار لدعم الشرطة العراقية

أعلنت البعثة الأممية في العراق "يونامي"، اليوم الإثنين، أن الحكومة الألمانية ستساهم بمبلغ إضافي قدره مليون وأربعة عشر ألف دولار أمريكي لدعم عمليات التحقيق الجنائي والشرطة المحلية في العراق.

وقالت البعثة في بيان صحفي أن دعم هذه المحاور يأتي بوصفها محاور ذات أولوية لدى برنامج الحكومة العراقية المستمر لإصلاح قطاع الأمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى إدارة وتنفيذ هذه المنحة، بحسب ما ذكر موقع :بغداد بوست" الإخباري.

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر للحكومة الألمانية تمويلها السخي لتنفيذ هذا العمل الهام في العراق.

وتابع أن هذه المنحة ستساهم في تنفيذ العديد من الأنشطة في مقدمتها دعم تنفيذ وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية ووثيقة خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية ودعم منظمات المجتمع المدني لتطوير الشراكة بين الشرطة والمجتمع على المستوى المحلي.