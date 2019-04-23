إختراق لشبكة التجسس الإيرانية يكشف استهداف استخباراتها لـ66 مؤسسة عربية ودولية

كشف إختراق إلكتروني حدث مؤخراً لشبكات التجسس الإنترنتي التي تديرها وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن هناك 66 جهة ومؤسسة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، تجسست عليها إيران من خلال وحدات الاستطلاع الإلكتروني المعروفة بأسماء APT34, Oilrig, HelixKitten.

وعرض تقرير نشره موقع ”زدنت“ المتخصص، بحسب موقع إرم نيوز، وثائق مما حصل عليه قرصان إلكتروني باسم ”مختبر دوختيغان“، وأدرجه على منصة ”تلغرام“ للتواصل الاجتماعي.

ووصف الموقع هذه الوثيقة، بأنها تشبه الاختراق الشهير الذي كانت تعرضت له وكالة الأمن القومي الأمريكي NSA العام 2017، لكنه أقل احترافًا.

وأشار التقرير، إلى أن القرصان الذي اخترق ملفات وزارة الاستخبارات الإيرانية، ربما كان يعمل لصالح إحدى وكالات التجسس الدولية، مع احتمال أن يكون يسوق ما حصل عليه من معلومات من أجل بيعها.

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ونقلت ”زدنت“ أن خبراء الأمن السيبراني أيدّوا صحة الاختراق لوحدة APT34، ومن بينهم خبراء مؤسسة ألفا بيت الدولية.

وأورد التقرير قائمة بأسماء الشركات العربية والدولية التي استهدفتها شبكات التجسس الإيرانية تشمل مؤسسات خاصة وعامة، بعضها عسكرية، في أربع دول عربية، بالإضافة إلى الصين والمكسيك وإسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.

يشار إلى أن وزير الاستخبارات الإيراني محمد علوي كان أعلن يوم الجمعة الماضي، أن ضباطه حددوا أسماء 290 شخصًا ممن زعم أنهم عملاء للمخابرات المركزية الأمريكية يتوزعون داخل وخارج إيران، لكنه لم يُعلن كيف ومتى تم إلقاء القبض على بعضهم.