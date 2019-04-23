شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..أول اجتماع للجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" لوضع خطة عملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها برئاسة مجدى لاشين لوضع خطة عملها خلال الفترة القادمة و لإعلان معايير العمل الدرامى خلال شهر رمضان الكريم .

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وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اعتذار الفنان محمد صبحى، عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس، لافتا إلى أن صبحى كان قد وافق على رئاسة اللجنة، إلا أن المجلس فوجئ فى اللحظات الأخيرة باعتذاره نظرا لانشغاله.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس أصدر قرارا باختيار مجدى لاشين رئيسا للجنة الدراما.