شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى عن فبركة الإخوان لصور عن الاستفتاء: التنظيم وصل لحالة إفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن لجوء الإخوان إلى الصور القديمة لمحاولة تشويه إقبال المصريين فى التصويت على التعديلات الدستورية يشير إلى أن التنظيم وصل إلى مرحلة إفلاس ، بعد أن استنفزت كافة السبل للحيلولة دون أن خروج تلك التعديلات الدستورية.

وأضاف الباحث السياسى، أن الإخوان فشلت فى التحريض ضد التعديلات الدستورية من خلال مصر رغم الزيارات والجولات التحريضية التى نظموها فى عدد من الدول الغربية، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو أكبر ضربة للإخوان تؤكد فشل جميع تحركاتهم.

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وأوضح الدكتور طه على، أن الإخوان اعتمدت فقط على أذرعها الإعلامية فى الخارج ولجانها الإلكترونية من أجل محاولة التحريض على التعديلات الدستورية، ولكن كافة تلك الحملات التحريضية لم يقتنع بها المصريين الذين ردوا على الجماعة فى الشارع عبر الإقبال على الاستفتاء .

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.