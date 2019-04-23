شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بطوخ قليوبية تنتهى من جمع محاضر فرز اللجان الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنه العامة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بمدرسة الشهيد محمد جمال الاكشر الثانوية بطوخ، من جمع محاضر فرز اللجان الفرعية بعد انتهاء عمليات الفرز، تمهيدا لإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان النتائج. وتضم اللجنة العامة فى عضويتها ، المستشار مهيب عسكر و المستشار يحيى الحوفى و المستشار ناصر حشيش . Advertisements أجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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