انتهاء الفرز فى 609 لجنة فرعية.. وتسليم النتائج لـ15 لجنة عامة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي



انتهى منذ قليل، فرز صناديق الاقتراع بجميع اللجان الفرعية وعددها 609 لجنة موزعة على 13 مركز إدارى وحي بمحافظة أسيوط، حيث توجه جميع القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية إلى مقر اللجنة العامة، وعددها 15 لجنة موزعة على مستوى المحافظة لتسليم محاضر الفرز.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة...