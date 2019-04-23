محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن معركة سريلانكا ضد الإرهاب هي معركة الولايات المتحدة أيضا، وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن معركة "طوفان الكرامة" ضد التنظيمات الإرهابية في طرابلس ستكون الحاسمة، وقال المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني براين هوك، الإثنين، إن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في عملية ردع إيران وستستمر في ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز التصريحات في 24 ساعة.. معركة طرابلس ستكون الحاسمة ضد التنظيمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.