محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، عن تفاصيل الخطوات التي يتحرك من خلالها المجلس حتى الوصول إلى تشكيل حكومة مدنية وتكوين سلطة تشريعية مؤقتة دون تدخل من السلطة العسكرية الانتقالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: المجلس السوداني يوضح خطوات تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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