بارزاني وحلبوسي يناقشان العلاقات بين بغداد و أربيل وأوضاع نينوى

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ببلدة صلاح الدين قرب أربيل، مساء اليوم الاثنين ، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ووفدا مرافقا له، لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي العراقي وخطوات تكملة التشكيلة الحكومية العراقية الجديدة.



‎بحث الجانبان أيضا العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، كما قيّما الأجواء الإيجابية التي برزت بعد الانتخابات العراقية الأخيرة لمعالجة المشاكل وجرى التأكيد على ضرورة قطع الطريق على الأصوات التي تحاول تخريب هذه الأجواء؛ كون تحسن العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد سيفضي إلى الاستقرار والتنمية في كل العراق.

‎تناول اللقاء أوضاع محافظة نينوى ومعيشة مواطنيها وإدارة المدينة، وأكد

الجانبان على تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار والأمان والخدمات لمواطني المحافظة؛ كما شددا على أن يشارك مواطنوها ومكوناتها في إدارتها.

‎كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وصل مساء اليوم الاثنين، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، بعد لقاء جمعه في وقت سابق اليوم برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.



‎وكان في استقبال الحلبوسي في مطار أربيل الدولي، الدكتورة فالا فريد، رئيسة برلمان كردستان.



‎ويبحث الحلبوسي مع قيادات كردستان مسألة استكمال الكابينة الحكومية العراقية، والعلاقات بين أربيل وبغداد.

Advertisements

‎وفي وقت سابق من اليوم، كان الحلبوسي قد اجتمع مع عادل عبد المهدي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، ومناقشة ملف إكمال الكابينة الحكومية، وحسم الوزارات الشاغرة، والتأكيد على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.

‎ وتمت مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاته.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ إن أهمية اللقاءات الثنائية بين الطرفين تكمن فى حلحلة الخلافات بين بغداد و أربيل، مؤكدا أن زيارة الزعيم مسعود بارزاني في أواخر العام الماضي كانت سببا في كسر الجليد بين الطرفين و حل العديد من المسائل.

وأشار إلى دعم الزعيم بارزاني لحكومة السيد عادل عبدالمهدي من أجل عراق ديمقراطي فيدرالي على أسس الشراكة الحقيقية و التوازن و التوافق وحل الخلافات حسب الدستور العراقي.



