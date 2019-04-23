مسؤول عسكري ليبي لـ "الاتحاد": الميليشيات المسلحة تتفكك وقادتها يعتزمون الهروب للخارج

رضا شعبان (بنغازي)

كشف العقيد عادل البرعصي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة الليبية لـ«الاتحاد» عن قرب انهيار الميليشيات المسلحة، وتوقع هروب قادتها قريباً خارج ليبيا، وقال البرعصي، إن الميليشيات تظهر تماسكاً ظاهرياً وتعنتاً في موقفها الآن، وهو عكس الحقيقة، فهي تعاني تصدعاً داخلياً بين الشباب المنخرطين في العمل المسلح وقياداتها، خاصة عقب صدمة إعلان واشنطن دعمها جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب، وهو ما ولد شعوراً باليتم لديها لأن الموقف الأميركي سينعكس على مواقف الدول الداعمة للإرهاب والميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأضاف المسؤول الليبي، أن الخارجية الأميركية تدرك أن مصالحها مهددة في الشرق الأوسط بسبب تمدد الميليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأوضح البرعصي أن معظم هذه الميليشيات ليس لها قضية، وأكثر ما يجمعها هو الاستيلاء على أموال الشعب الليبي، وسرقة مقدراته واستجلاب الدعم المادي، وتضخم ثروات قيادات هذه الميليشيات.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أكد التزام قوات الجيش بقواعد الاشتباك والقانون الدولي، مشدداً على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، وقال في وقت سابق إن ميليشيات طرابلس قصفت أهدافاً مدنية في العاصمة وحاولت نسبها لقوات الجيش في إطار استعداء القوى الدولية لمنع الجيش من الوصول إلى وسط المدينة.

وأشار إلى أن طيران الجيش الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية بدقة واحترافية.

وأكد المسماري أن وحدات الجيش رصدت أعلاماً لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في طرابلس، إضافة إلى وجود عدد من القيادات الإرهابية المطلوبة دولياً.

وشهدت مناطق جنوب ليبيا محاولات إرهابية للاستيلاء على قاعدة ومطار تمهنت جنوب ليبيا وتصدى لها الجيش.

ونشر تنظيم «داعش» الإرهابي مؤخراً صوراً لما وصفه بكمائن لاستهداف الجيش الليبي جنوب مدينة سبها.

وكشفت مصادر ليبية عن قيام الميليشيات المسلحة بإجبار المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لديها في معسكرات بتاجوراء (شرق طرابلس) على قتال الجيش الليبي.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش قوله، إن ذلك يعد من جرائم الحرب، كما وصفته المصادر الليبية لـ «الاتحاد» بأنه أهم ملامح إفلاس هذه الميليشيات.