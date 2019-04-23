مصر: انتهاء التصويت على تعديل الدستور

أحمد عاطف (القاهرة)

أنهى المصريون التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس، بعد ثلاثة أيام كاملة، توافد فيها الملايين من الشعب المصري، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي والذي عبر فيه الشعب المصري بكامل حريته في مختلف المحافظات المصرية، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتولية إدارة العملية الانتخابية بالكامل.

في الوقت الذي أنهى فيه المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، منذ الأحد، وشاركوا بالآلاف في الإدلاء بأصواتهم في مختلف السفارات والقنصليات في دول العالم، للتأكيد على حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في بيانها بخصوص اليوم الثالث من الاستفتاء، أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتهت في الساعة التاسعة مساء أمس، ولا يوجد أي تمديد لساعات الاستفتاء.

ونفت «الهيئة» في مؤتمر صحفي ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة لمن لم يشاركوا في عملية الاستفتاء غير صحيح، وأن غرفة عمليات «الهيئة» تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين، وعن الشكاوى ذكر أنه تمت إحالة شكوى للنيابة العامة عن ضبط شخص بمدرسة بالنزهة وهو يحاول سرقة بطاقة الاقتراع، مشيرة إلى أن أغلب اللجان الانتخابية ظلت أبوابها مفتوحة خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة، تطبيقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في اتصال هاتفي لـ«الاتحاد»، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية تمت على أكمل وجه ودون وجود أي معوقات، ووجه الشكر للشعب المصري على ما قام به من تيسير للعملية الانتخابية، والمشاركة بالشكل الذي عكس قدرته على ممارسة الديمقراطية، الأمر الذي يشجع عليه الجميع بغض النظر عن التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المعروضة على الشعب المصري.

وأضاف الشريف لـ «الاتحاد»، أن أبرز المشكلات التي قابلت الهيئة، انتشار بعض الشائعات على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تقابله «الهيئة» بالرد ببيانات سريعة ومؤتمرات صحفية، أو عبر الرد المباشر على الصحفيين حول الاستفسار عن هذه الشائعات، لدحض انتشارها وتصديقها من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج تصويت المصريين في الداخل والخارج في يوم واحد خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء الكامل من فرز الأصوات.

ونشرت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أعمال متابعتها لليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر آليات تلقى الشكاوى.

وكشف نبيل شلبي مسؤول غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ «الاتحاد» الملامح الذي وصفها بالإيجابية لعملية الاستفتاء تمثلت في سير إجراءات التصويت بشكل منتظم، وانتظام حضور القضاة مشرفي اللجان في الموعد المحدد، إضافة إلى إزالة المعوقات للتيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأشار شلبي إلى أنه تلقى بعض الشكاوى والملاحظات جاء أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان وداخلها، إضافة إلى توزيع وجبات غذائية على الناخبين وتقديم عروض وخدمات طبية مجانية للناخبين الذين يدلون بأصواتهم.