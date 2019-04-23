الحوثيون يفجرون جسراً حيوياً يربط بين الضالع وأب

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (عدن، صنعاء)

قتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وجرح آخرون، أمس، بتجدد المعارك مع الجيش اليمني غربي محافظة الضالع على الحدود مع محافظة إب وسط البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع، أن المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي اندلعت صباح أمس، في عدة مواقع في منطقة «العود الجبلية» على الحدود بين محافظتي الضالع وإب، مشيرةً إلى أن المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة دارت في قرية «بيت الشرجي»، و«نقيل عزاب»، وقرية «القرين»، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. وأكدت مصادر الجيش اليمني مصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً، بينهم قيادات ميدانية في الاشتباكات التي دارت في قرية «بيت الشرجي»، فيما لقي عدد آخر من الحوثيين مصرعهم في المواجهات المحتدمة عند «نقيل عزاب».

وفي السياق، فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية أحد الجسور الحيوية المهمة على الطريق بين محافظتي إب والضالع، متسببةً بتوقف كلي لحركة السير للمركبات والشاحنات. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي فجرت في وقت مبكر من فجر أمس، جسر «الوطيف» الواقع جوار «جبل حمك» في الخط الرابط بين محافظة إب والضالع، بهدف وقف تقدم الجيش اليمني باتجاه محافظة إب. وبحسب المصادر، فإن تفجير جسر «الوطيف» من شأنه التسبب بتوقف كامل لحركة السير والمسافرين في الخط الرابط بين محافظات عدن الضالع وإب وصنعاء، وهو الطريق الرئيس لمرور الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وبضائع للتجار في أغلب المحافظات الشمالية. وسبق أن فجرت الميليشيات الحوثية «جسر الحقب» جنوب «دمت» وقطعت خط «قعطبة - دمت - صنعاء» وتحولت حركة السير عبر محافظة إب منذ نوفمبر الماضي. ولا تزال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والسلعية عالقة منذ مساء أمس الأول في الخط العام بمديرية «قعطبة» وسط مناشدات بوضع حد أزمتها وإيجاد حلول تجنبها تبعات الأحداث والمواجهات التي تشهدها مديرية «قعطبة» بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي.

والتقى وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، أمس، في عدن محافظ إب اللواء عبدالوهاب الوائلي، ومدير أمن المحافظة، العميد فهد مجلي، وناقش معهما الأوضاع الأمنية في ظل استمرار المواجهات مع الحوثيين في منطقة «العود» الجبلية شرقي إب.

وشدد الميسري على ضرورة تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية للخلاص من الميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية في محافظة الحديدة. وقصفت مليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات المقاومة المشتركة في منطقتي «الجبلية» والفازة التابعتين لمديرية التحيتا. كما استهدفت الميليشيات بقذائف الهاون والآر بي جي الصاروخية مواقع لقوات العمالقة في مديرية حيس الجنوبية، وهاجمت مواقع أخرى للقوات المشتركة في مناطق التماس بمدينة الحديدة ومديرية الدريهمي القريبة.

وقال مسؤول عسكري يمني، أمس، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم بخصوص محافظة الحديدة. وقال مأمون المجهمي الناطق باسم «ألوية العمالقة» التابعة للجيش اليمني، إن «الحوثيين واصلوا ارتكاب المزيد من خروقات الهدنة بقصف مدفعي مستمر في عدة محاور بمحافظة الحديدة». ولفت إلى أن الحوثيين قصفوا خلال الساعات الماضية بالقذائف المدفعية، مواقع في مديريتي التحيتا وحيس جنوبي الحديدة، موضحاً أن القصف الحوثي أصبح شبه يومي في هاتين المديريتين. واتهم المجهمي ميليشيات الحوثي تتعمد إفشال اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أنه لا يوجد مطلقاً أي بوادر أو نوايا حوثية للالتزام بالهدنة، وتنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة. وأوضح أن «ميليشيات الحوثي صعدت مؤخراً من خروقاتها للهدنة في الحديدة بمهاجمة مواقع الجيش في الوقت الذي يتم التصدي لها». وقال المجهمي، إنه تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى بعض المحاور في جبهة الساحل الغربي، مشيراً إلى أن الهدنة في الحديدة أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين بخروقات حوثية.

الحوثيون يطلقون سراح مجرمين للقتال في صفوفهم

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، الموالية لإيران، على إطلاق سراح عدد المجرمين والمتهمين بقضايا إرهابية وقتل، من داخل السجن المركزي في محافظة إب، بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال لتعزيز صفوفهم المنهارة في خطوط التماس مع محافظة الضالع المجاورة. وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت على تهريب عدد من السجناء متهمين بقضايا إرهاب وقتل، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن لسنوات طويلة، بهدف الزج بهم في جبهات القتال المنهارة في الشريط الحدودي بين إب والضالع. وأضاف المصدر أن الحوثيين فشلوا في القيام بحملات تجنيد بين المدنيين في عدد مديريات المحافظة ما دفعها إلى التوجه صوب السجون لحشد مقاتلين إلى صفوفهم مقابل الوعود بإطلاق سراحهم وإسقاط التهم الموجه إليهم. وحذر عدد من النشطاء والمحامين في محافظة إب، من استمرار عملية تهريب المتهمين والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية تحت مبرر الدفاع عن المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى جرائم الميليشيات، التي ستخلق كوارث مروعه، خصوصاً وأن بعض من تم تهريبهم محكومون بقضايا قتل.