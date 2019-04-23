"الهلال" يفتتح مدرسة في الساحل الغربي لليمن

عدن، المخا (وام)

افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة «يختل» بمديرية المخا بالساحل الغربي في اليمن ضمن جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي. وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر في اليمن، إن مدرسة «الشهيد محمد علي» أعيد ترميمها وتأهيلها وتجهيزها بكل المستلزمات، كما تم تزويدها بمنظومة طاقة شمسية متكاملة. من جانبه أوضح قاسم الشاذلي، مدير عام مكتب التربية والتعليم في مديرية المخا، أن ترميم وتأهيل وتأثيث المدرسة ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفاً أن عدد المستفيدين من مدرسة الشهيد محمد علي 1500 طالب وطالبة يقطنون في 10 قرى. وأشار إلى أن الإمارات قامت بإعادة بناء وترميم وتأهيل وتأثيث 7 مدارس في مديرية المخا، بعد أن تعرض بعضها لدمار كلي والبعض الآخر لدمار جزئي على يد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

من جهته عبر علي فقير أحمد، مدير مدرسة «الشهيد محمد علي» والكادر التدريسي في المدرسة، عن امتنانهم وشكرهم للإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على دعم قطاع التعليم في اليمن والقطاعات الإنسانية والخدمية كافة.

وفي سياق متصل، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 80 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحافظات اليمنية «عدن وشبوة والحديدة» خلال الأسبوع الماضي وذلك في إطار الدعم المتواصل لليمن وشعبه بتوجيهات القيادة الرشيدة. وتفصيلاً فقد وزعت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر 60 طناً من المساعدات الغذائية بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة استفاد منها آلاف السكان في مناطق «النخيلة والهدة والمبرق والكتف»، فيما شهدت مديرية «مرخة السفلى» بمحافظة شبوة توزيع 20 طناً من المساعدات على ذوي الدخل المحدود استفاد منها 2950 فرداً في منطقة «الهجر». كما قدمت دولة الإمارات مواد إيوائية للمئات من سكان منطقة «فقم» الساحلية غرب محافظة عدن تنوعت ما بين فرش وبطانيات وطرود صحية وأوان منزلية إلى جانب رفد كلية التمريض بجامعة عدن بمعدات طبية والعناية المركزة بمستشفى الجمهورية بعدن بعدد من الأسرة الحديثة علاوة على إرسال عدد من الجرحى لتلقي العلاج في الخارج.

حضرموت تشيد بدعم الإمارات

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم أحمد الجنبشي بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز المنظومة الأمنية في مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت عبر برنامج التطوير والتأهيل الذي تبنته خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال الجولة الميدانية التي قام بها في عدد من مراكز الشرطة والمقرات الأمنية في ساحل حضرموت، أن الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت حققت نجاحات كبيرة في جانب تأمين المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة بدعم الإمارات والتي أثمرت في حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المكلا ومديريات الساحل.

بدوره، أكد العميد منير كرامة التميمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت أن برنامج تطوير وتأهيل المنظومة الأمنية في مديريات ساحل حضرموت والذي تبنته وأشرفت على تنفيذه دولة الإمارات، مثل إضافة نوعية حققت نجاحات أمنية كبيرة أسهمت في تعزيز الحالة الأمنية وإعادة الاستقرار والسكينة العامة في كافة المديريات وفي مقدمتها مدينة المكلا.