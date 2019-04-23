كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 5.7 يضرب المكسيك يدفع بالمواطنين إلى الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك أن زلزالا شدته 5.7 درجة ضرب العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم الاثنين، مما أدى إلى اهتزاز بعض المباني وفرار السكان على أثر ذلك إلى الشوارع.

وقالت خدمات الطوارئ الاتحادية في المكسيك إنها لم تتلق تقارير عن وقوع أضرار واستبعدت خطر التعرض لموجات مد عاتية (تسونامي).

وشهدت المكسيك سلسلة من الزلازل الأشد قوة في الشهور الأخيرة بما ذلك زلزالان أسفرا مع مقتل مئات الأشخاص وتدمير المباني.