كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمات الغير حكومية الأفريقية لحقوق الانسان يواصل فعالياته في شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف منتدي المنظمات غير الحكومية للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب فعاليات اليوم الثاني لاجتماعه رقم ٣٠ بمدينة شرم الشيخ المصرية، تنهيداً لانعقاد الدورة ٦٤ للجنة بداية من يوم ٢٤ الجاري.

يتناول برنامج عمل المنتدي هذا اليوم مناقشة القضايا المواضيعية والتي تشمل اوضاع الاحتجاز، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وحرية التعبير والوصول للمعلومات، وازمات اللجوء والنزوح والهجرة، واعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الأقليات وتعزيز الحريات الثقافية.

ويشارك في المناقشات اكثر من ١٢٠ مشاركا من ٧٠ منظمة مصرية وافريقية ودولية، وبينها المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمة العربية، والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية، ومنظمة هيومان رايتس روتش، ومنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان.

كما شارك في النقاشات مفوضين من اللجنة الأفريقية ومقررين خاصين باللجنة، ومقررين خاصين من الأمم المتحدة.

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وتناولت أعمال اليوم الاول قضايا اللاجئين وخاصة معاناة المرأة اللاجئة، وأكد المشاركون أن عام ٢٠١٨ كان عام انتهاك الحريات العامة حيث شهد ملاحقة اصحاب الراي والتضييق علي شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد الحق في التجمع السلمي.

وتشارك المنظمة العربية لحقوق الانسان بفريق موسع من أعضاء مجلس الأمناء وممثلي المنظمات العضوة والأمانة الفنية من مصر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا.

كما بدأت اعمال اليوم الثالث بجلسة عن حرية عمل المدافعين وحرية الاجتماع بمشاركة المقررين الخاصين مايكل فروست وكليمنت فاول بالإضافة الي ديفيد ميفي

اتي المقررين علي الإشارة لمصر في سياق الأسف لعدم قدرة بعض المنظمات علي حضور المنتدي، والعزم علي اثارة الأمر مع اللجنة والسلطات المصرية، فيما انصرفت مداخلاتهم للحديث عن القيود علي الحريات في العالم وفي أفريقيا دون تخصيص لأي دولة عدا الولايات المتحدة لإجراءاتها ضد المهاجرينوخصص فيلي مداخلته لوضع المدافعين جنوب الصحراء وخاصة بوروندي.