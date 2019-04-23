كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 8 أشخاص وحصار العشرات فى زلزال الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء زلزال بلغت قوته 6.1 درجة جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين صباح الاثنين، ويخشى المسؤولون أن يكون العشرات محاصرين تحت أنقاض مبنى تجاري انهار.

وضرب الزلزال شمال غرب العاصمة مانيلا، مما عطل النقل الجوي والسكك الحديدية والطرق وتسبب في بعض الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.

وكانت مقاطعة بامبانجا هي الأكثر تضررا، وقال حاكم المقاطعة ليليا بينيد، نقلا عن معلومات من مسؤولي الكوارث إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين.

وأضاف أن رجال الإنقاذ يستخدمون المعدات الثقيلة وكلاب البحث لمحاولة الوصول إلى الأشخاص المحاصرين بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق، مما سحق سوبر ماركت الطابق الأرضي.