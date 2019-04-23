كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالات بالجملة في المؤسسة الليبية للاستثمار احتجاجاً على السراج والإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقال العضوان في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، خالد خليفة وعبدالعزيز خالد من المجلس، أمس الإثنين.

وقال خليفة في تصريح لموقع "218" الإخباري، إن سبب "الاستقالة، تصرفات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتعيينه مستشاريه في مناصب بالشركات التابعة للمؤسسة بضغط منه، وتدخلات مكتبه في عمل المؤسسة بشكل مخالف".

وكان مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار قرر في فبراير الماضي، تعيين مستشار السراج يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة "الليبية للاستثمار".

وعين السراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مصطفى المانع، المستشار القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عضواً في مجلس إدارة المؤسسة.