كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يعفي قنصل الخرطوم في أسوان من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السودانى، اليوم الإثنين، حزمة من القرارات تضمنت إعفاء عدد من السفراء ومدير إدارة الطيران الرئاسي من مناصبهم.

وقال المجلس إن هذه القرارات تأتي ضمن هيكلة بعض أجهزة الدولة، حيث تم إعفاء عبد الباقي حمدان كبير، سفير السودان بزيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه، سفير السودان في أديس أبابا، وعبدالعظيم الشيخ قنصل الخرطوم بمحافظة أسوان، إلى جانب سناء حمد العوض سفير السودان في بانكوك، وعبدالله حسن عيسى بكيجالي وجعفر محمد آدم بجمهورية النيجر.

كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر.

وأصدر المجلس في اجتماعه اليوم قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي ومحصلات وعائدات الصادر في بنك السودان، ووجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.