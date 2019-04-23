اختفاء 3 فتيات في ظروف غامضة بالقصر الكبير…يدرسن في نفس الإعدادية ولا يعرفن بعضهن

اختفت 3 فتيات، لا تتجاوز أعمارهن 15 سنة في ظروف غامضة منذ يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، بمدينة القصر الكبير، وبعد انتشار الخبر، قامت عائلات المختفيات، بتوجيه نداء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن فلذات أكبادهن، اللائي خرجن من بيوت أسرهن دون عودة.

وتتابع التلميذات المختفيات، هاجر العمراني، دعاء الخديري و كوثر بوحشي، دراستهن في مستويات متفاوتة بإعدادية الطبري المتواجدة بمنطقة أولاد حمايد.

وكشفت أم هاجر، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24” أن ابنتها خرجت من المنزل على الساعة الثالثة والنصف في اتجاه مؤسستها التعليمية لكنها لم تعد، مؤكدة أن ابنتها لا تعاني من أي اضطرابات نفسية، ولم تلاحظ عليها أي تغير في سلوكها.

من جانبه، قال عبد الله بوحشي والد كوثر المختفية للموقع، إ نه لا يعرف الفتاتين المختفيتين، والتقى أول مرة بأسرتيهما في مفوضية الأمن صدفة، ليكتشف أنهما تتابعان الدراسة بنفس إعدادية ابنته.

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وأضاف ل لموقع، أن ابنته عادت من المدرسة حوالي الثانية والنصف زوالا، ودخلت مباشرة إلى غرفتها، ثم أخذت سروالا وقميصا، وعندما سألها عن ما تحمله في يديها من أغراض، أجابته “لا عندنا ساعة خاوية مقريينش وصحبتي عندوم العرس ومحتاجا للملابس”.

وتطالب عائلات المختفيات، كل من شاهد بناتهن التواصل معهم على الأرقام التالية:

أم هاجر العمراني 0618338533

أب دعاء الخديري 0662387976

أب كوثر بوحشي 0606773280