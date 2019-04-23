مغادرة غامضة لسفير الإمارات بالرباط..غادر البلاد بناء على طلب سيادي مستعجل!

غادر سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» إلى أن السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على «طلب سيادي مستعجل».
تفاصيل أكثر في عدد يوم غد من جريدة “أخبار اليوم”..
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