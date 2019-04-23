خبير أمني: قائد الجماعة التي بايعت داعش والمتهمة في هجوم سريلانكا الإرهابي عقد عدة لقاءات مع القرضاوي في قطر

جدة - عمرو شويل قال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة والخبير الأمني، منير أديب، إن جماعة التوحيد الوطنية في سريلانكا محلية ولها علاقة بـ”الإخوان” الإرهابية، وسلمان النجدوي رئيسها سبق أن التقى الداعية الإخواني يوسف القرضاوي أكثر من مرة في قطر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة “الحدث”، أنها جماعة متطرفة تميل للإخوان ولها موقف من البوذيين الذين يشكلون 70% من عدد السكان، وأعتقد أنها بايعت داعش الذي نفذ الهجمات الأخيرة”.

وتابع: “أعتقد أن داعش من نفذت الهجمات وهدفها إثارة الفوضى والقلائل، لاعتقادهم أن الفوضى تمكنهم من السيطرة على المدن “. وقتل أكثر من 290 شخصًا وجرح 500 آخرين في هجمات متزامنة استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح.