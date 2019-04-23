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جلسة فى منتدى شرم الشيخ عن حرية الاجتماع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اعمال منتدى شرم الشيخ اليوم جلسة عن حرية عمل المدافعين وحرية الاجتماع بمشاركة المقررين الخاصين مايكل فروست وكليمنت فاول، وديفيد ميفي.

وأشار المقررون إلى أن مصر في سياق الأسف لعدم قدرة بعض المنظمات علي حضور المنتدي، وأكدوا عزمهم على إثارة الأمر مع اللجنة والسلطات المصرية

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فيما انصرفت مداخلاتهم للحديث عن القيود على الحريات في العالم وفي أفريقيا، دون تخصيص لأي دولة عدا الولايات المتحدة لإجراءاتها ضد المهاجرين

وخصص فيلي مداخلته لوضع المدافعين جنوب الصحراء وخاصة بوروندي

 

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