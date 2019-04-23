شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فرز الصناديق باللجان الفرعية بعين شمس وتسليمها للجنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فرز صناديق الاقتراع بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى جميع اللجان الفرعية بدائرة عين شمس، والتى تضم 64 لجنة فرعية، وتوجه القضاة المشرفين على عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية إلى مقر اللجنة العامة بالمركز النموذجى لرعاية المكفوفين بجسر السويس، لتسليم محاضر الفرز للجنة العامة، لتجميعها.

يشار إلي أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في دائرة عين شمس يبلغ 392 ألفًا و813 شخصاً.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.