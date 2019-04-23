شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالشيخ زايد تستقبل محاضر الفرز من اللجان الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنه العامة بالشيخ زايد بمركز شباب الشيخ زايد، في استقبال أوراق ومحاضر فرز اللجان الفرعية بعد انتهاء عمليات الفرز، تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان النتائج.

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اجريت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.