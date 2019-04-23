الانتهاء من فرز 22 لجنة فرعية بالشرابية و 20 لجنة بالغردقة وتسليم محاضر الفرز للجنة العامة

الموجز



انتهى، منذ قليل، فرز صناديق الاقتراع، الخاصة بـ20 لجنة فرعية بمحافظة البحر الأحمر، وتوجه القضاة المسئولون عن اللجان الفرعية لمقر اللجنة العامة بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة لتسليم محاضر الفرز.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503...