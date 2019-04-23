شركة طيران عراقية تطلق رحلات من أربيل إلى أنقرة

أطلقت شركة الخطوط الجوية ​العراق​ية " فلاي ​أربيل​" رحلات مباشرة من محافظة أربيل شمالي العراق إلى العاصمة التركية ​أنقرة​. واستُقبلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المذكورة بالورود في مطار "أسن بوغا" عقب وصول أولى رحلاتها المباشرة إلى أنقرة. ومن المقرر أن تجري الشركة رحلتين أسبوعيا من أربيل إلى أنقرة، يومي الثلاثاء والجمعة.

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