سفير الامارات بالمغرب يغادر الرباط إثر طلب سيادي عاجل من أبوظبي

غادر السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي، المغرب ، بناء على طلب سيادي عاجل من أبوظبي.
وبدأ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 8 نيسان جولة خليجية، من الرياض ، وشملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.
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