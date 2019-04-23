سفير الامارات بالمغرب يغادر الرباط إثر طلب سيادي عاجل من أبوظبي

غادر السفير ​الإمارات​ي ب​الرباط​ علي سالم الكعبي، ​المغرب​ ، بناء على طلب سيادي عاجل من ​أبوظبي​. وبدأ وزير الخارجية المغربي ​ناصر بوريطة​، 8 نيسان جولة خليجية، من ​الرياض​ ، وشملت ​الكويت​ و​البحرين​ وقطر، ولم تشمل الإمارات.

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