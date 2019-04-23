السراج ينتقد فرنسا لموقفها الغامض تجاه الأحداث في ليبيا

انتقد رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية ​فايز السراج​ "موقف ​فرنسا​ تجاه الأحداث الأخيرة في ​ليبيا​"، مشيراً إلى أن "​باريس​ على الرغم من اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، تقدم الدعم ل​خليفة حفتر​".

واعتبر أن "هذا الدعم غير المتوازن من قبل فرنسا هو ما دفع به نحو قرار الانسحاب من العملية السياسية"، متهماً فرنسا بـ"اتخاذ موقف غير واضح وعدم التضامن مع حكومة الوفاق إلى حد كاف".

وأعرب السراج عن "رضاه عن إدانة بعد الدول لتقدم قوات خليفة حفتر نحو ​طرابلس​، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافيا"، داعياً ​المجتمع الدولي​ إلى "اتخاذ موقف واضح"، مشيرا إلى أن "على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات محددة لوقف ​إطلاق النار​ وعودة قوات حفتر إلى مواقعها السابقة".

يذكر أن "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أطلق في بداية نيسان الجاري عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس لمكافحة ​الجماعات المسلحة​. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر و​القوات​ الموالية لحكومة الوفاق عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب معطيات ​الأمم المتحدة​.