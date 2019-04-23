الغارديان: الغارات الليلية التي استهدفت طرابلس نفذت من قبل طائرات إماراتية

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن "الغارات الجوية الليلية التي استهدفت العاصمة الليبية ​طرابلس​ في الأيام الأخيرة نفذت من قبل طائرات مسيرة إماراتية دعما لقوات المشير ​خليفة حفتر​"، مشيرةً إلى أن "​الإمارات​ كانت قد أنشأت عام 2016 موقعا للطائرات من دون طيار في مطار الخادم جنوبي العاصمة، لافتين إلى أن الطائرات القديمة التي يملكها ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة حفتر ليست قادرة على تنفيذ الغارات الليلية، ولذلك من المرجح أن القصف نفذ من قبل تلك الطائرات المسيرة الإماراتية".

ولفتت إلى أن "الحرب الجوية في طرابلس دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، وبدأ هناك هجوم وتدخل من قبل قوة أجنبية وهي الإمارات".